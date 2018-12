Kaheaastane Pakistani päritolu tüdruk vajab ellujäämiseks väga haruldast verd

Ainult inimestel Pakistani, India või Iraani rahvusest saab olla sama veretüüp, mis Zainabil, kelle perekond on Pakistanist pärit. Hetkel elab perekond Ameerika Ühendriikides. Võib ju mõelda, et nendes riikides elab palju inimesi, kuid ka neist inimestest vaid alla nelja protsendi võib Zainabi doonoriks sobida.

«Teistest etnilistest gruppidest otsides on tõenäosus sobiv doonor leida põhimõtteliselt null,» sõnas organisatsiooni OneBlood esindaja Frieda Bright. Ideaalis loodetakse, et Zainabile sobivaid doonoreid leidub siiski ka Ameerika Ühendriikidesse elama asunud inimeste seast.

Inimese veretüübi otsustavad antigeenid. Zainabi verest on puudu antigeen nimetusega India B ning seetõttu keeldub tema keha võtmast vastu verd, mis seda antigeeni sisaldab. Seega peab Zainabi doonoritel olema samuti see antigeen verest puudu. Lisaks peab neil olema veretüüp O või A.

«Sellise veretüübi doonorid on äärmiselt haruldased,» ütles Ameerika haruldaste doonorite programmi direktor Sandra Nance.

Nance sõnul peab programm järge 59 erinevast haruldasest veretüübist ning neil on 120 000 registreeritud doonorit. Naine ütles, et mitte ükski nende juures registreeritud doonoritest ei sobitunud Zainabi veretüübiga. Tüdrukule doonorite otsimine algas septembris ning siiani on leitud talle kolm sobivat doonorit, kaks Ameerikast ja üks Inglismaalt. Ravi jaoks on vaja veel nelja kuni seitset doonorit.

«Väike tüdruk vajab seda verd, et pidada vastu võitluses vähiga,» ütles Bright. «Veri küll ei ravi teda, aga see on ülimalt oluline tema toetuseks, samal ajal kui ta saab vähiravi,» selgitas Bright.