Salmonelloosipuhang Ameerikas: tagasi kutsuti tooma viis miljonit kilogrammi toorest liha

Salmonelloosi nakatumisest on teatatud vähemalt 25 osariigis. Siiani on tuvastatud nakkus 246 inimesel, kirjutatakse Ameerika veterinaar- ja toiduinspektsiooni kodulehel.

Toores, täielikult töötlemata veiseliha pakiti vahemikus 26. juuli kuni 7. september. Inimesed jäid haigeks vahemikus 5. august kuni 16. oktoober. Tagasi on kutsutud tooma selliste brändide liha, nagu näiteks Kroger, Laura’s Lean ja JBS, kirjutab Washington Post.

Ühestki surmajuhtumist pole teada antud, kuid haiglasse on see salmonelloosipuhang saatnud 56 inimest. Oht pole veel täielikult möödas, sest kardetakse, et mõni inimene hoiab nakatunud liha oma sügavkülmas.