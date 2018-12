Üheksa tervislikku harjumust inimestele, kes töötavad kodus

1. Loobu dressipükstest

On arusaadav, et kodus olles tahad ennast mugavalt tunda, aga terve päev dressi- või pidžaamapükstes olemine ei pruugi hästi mõjuda sinu produktiivsusele. Pane parem selga riietus, mis sunnib sind natukene sirgemalt ja korralikumalt istuma. Kui paned esinduslikumad riided selga, siis on ka vaim rohkem valmis tööle asumiseks.

2. Loo koht töötamiseks

Vali koht (soovitatavalt mitte sinu voodi) ja tee seal kõike, mis puudutab tööd. Nii lood rutiini ja vajalikud piirid.

3. Investeeri oma ümbrusesse

Muuda oma töökoht selliseks, et sa tõesti naudiksid seal aja veetmist. Dekoreeri see inspireerivate või rahustavate piltidega ja kasuta värve, mis aitavad sul keskenduda. Riputa üles näiteks kunsti, hangi taimi ja osta tool, mis on tõepoolest mugav. Kui sa lausa ootad iga päev, et saaks tööle asuda, siis tõstab see sinu produktiivsust.

4. Mine vahepeal välja

Kindlusta see, et sa poleks päev otsa tooli külge liimitud. Värske õhk ja uued perspektiivid võivad aidata sinu tööl edeneda.

5. Limiteeri oma sotsiaalmeedia kasutamist

Sa võid küll öelda: «ah ma võtan ainult kaks minutit, et Instagramis käia ja siis hakkan jälle tööle,» aga tõsiasi on see, et need kaks minutit võivad väga kergest venida kahekümneks minutiks. Ning uuringud näitavad, et pärast sotsiaalmeedia kasutamist läheb ligi 25 minutit, et uuesti töölainele saada. Võib-olla oleks targem mõned äpid oma telefonist üldse kustutada.

6. Planeeri oma aega läbimõeldult

Kui sa tead, et suudad kõige paremini keskenduda näiteks kell kaks päeval, siis jäta suuremad ja tähtsamad asjad sinna aega ning hommikul tee vähem fokuseerimist nõudvaid asju.

7. Püsi aktiivne

Tihti on kodus töötamine mõnevõrra paindlikum. Kui sa näiteks pead oma ülemusega telefonis asju arutama, siis miks sa ei võiks samal ajal õues ringi jalutada?

8. Söö tervislikult

Hoia kodus tervislikke valikuid, näiteks vahepaladeks puu- ja juurvilju ning pähkleid. Kui sa valmistad ka lõunasöögi kodus ise, siis kindlasti varu ka selle jaoks tervislikke toiduaineid. Ära ei tohi unustada täisväärtuslikku toitumist.

9. Pane paika ajalised piirid