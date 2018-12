Itaalia matusebüroo reageeris vaktsineerimisvastasusele reklaamiga: ärge muretsege, meie oleme valmis

Osad Itaalia valitsuse liikmed on teatanud, et vaktsiinid on mõttetud ja isegi kahjulikud. «Ja seda riigis, kus vaktsiinivastase liikumise tulemusena on tekkinud äkiline leetritesse nakatumise tõus, sealhulgas ka väikelaste surmajuhtumid,» pahandab Jollerit. Praegu on Itaalia ja Rumeenia leetritesse nakatumise osas Euroopas juhtpositsioonil.

Joller möönab, et 2017. aastal, kui leetritesse nakatumine äkiliselt tõusis, muudeti koolieelne vaktsineerimine Itaalias kohustuslikuks ja vaktsineerimisega hõlmatus hakkas kiiresti tõusma. Ta leiab, et see tekitas inimestes vastakaid reaktsioone, mis sotsiaalmeedias võimendusid ja võimaldasid populistlikul parteil hakata teadlaste ja arstide soovitusi eirama, andes vaktsiinivastasele liikumisele suurt hoogu juurde. «Nüüd siis on vastu võtmisel seadusemuudatus, mis kõrvaldab vaktsineerimiskohustuse, saateks vaktsiinivastased loosungid tuntud poliitikutelt,» on Joller nördinud. Tema aravates oli Itaalias vaktsineerimise kohustuslikuks muutmine täiesti õigustatud, ent andis kahjuks kokkuvõttes vastupidise tulemuse. «Ma ei tunne Itaalia inimeste meelelaadi, aga loodan, et meie, kainelt kalkuleerivad põhjamaalased, suudame endiselt vastu seista Eestis levivale umbluule. Loodan, et meie valitsusel ei tule ühel päeval vastu võtta otsust kohustusliku vaktsineerimise kohta.»