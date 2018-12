Naistearst Ivo Saarma lükkab hirmud ümber: abi võib saada ka arsti juurde kohale minemata

Saarma ütleb, et naistearsti juurde minek ei tähenda alati otsest läbivaatust, vaid sageli vajatakse lihtsalt spetsialisti nõuannet. Mistõttu on patsiendil võimalik ka internetiplatvormi kasutades südamelt kõik ära rääkida. Ta julgustab, et naistearsti poole võib pöörduda igasuguste meelehärmi tekitava tervisehädaga.

Eriti kui tegemist on probleemiga, millest ei ole juletud rääkida avalikult või küsida kelleltki nõu. «Naistearstid saavad patsiendi rahustada kohe maha ja öelda, kas muretsemiseks on põhjust või mitte. Samuti - kas edasine arsti vastuvõtt on vajalik,» selgitab Saarma, kes pakub oma teenuseid Fertilitase kliinikus ja Minudoc.ee vahendusel.

Üheks näiteks võib tuua analüüsiga leitud HPV ehk papilloomviiruse, mille diagnoosimine põhjustab naistes segadust ja valehirme. «Siinkohal saame anda nõu ja selgitada leitud HPV riski olemust ja mis on vajalik edasiseks jälgimiseks,» rahustab naistearst.

Sageli pöördutakse vastuvõtule ka soovist kuulda teist arvamust varem määratud ravi või diagnoosi suhtes. «Selle teema puhul on muidugi oluline, et video teel konsulteerival arstil oleks ülevaade haiguse kulgemisest ja tal oleks võimalus tutvuda varem tehtud uuringutega.»

Kuid naise jaoks on kindlasti oluline saada tagasisidet konkreetsele vaegusele - näiteks kui noorel naisel on leitud munasarjas kasvaja, mis on iseloomult healoomuline. «Ravitaktika oleneb siin vanusest ja sõltub tehtud uuringute vastustest,» räägib dr Saarma. «Kusjuures praktika võib olla samuti erinev ning oluline on, et naine teaks kõiki erinevaid valikuvõimalusi.»