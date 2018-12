Hannes Danilov sai erameditsiinikontserni Confido juhiks

Confido Healthcare Groupi ühe omaniku Tarmo Laanetu sõnul on kontserni eesmärgiks olla erameditsiini teerajaja Eestis ning täiendada riigi poolt pakutavaid teenuseid parimal võimalikul moel. «Eraettevõtja asi on pakkuda turu ootustele vastavaid teenuseid ning Hannes Danilovi kogemuste toel plaanime juba lähiaastail kasvada Eesti suurimaks eraarstiabi pakkujaks,» rõhutas Laanetu. Tema sõnul plaanib Confido laiendada oma tegevust mitmetesse uutesse valdkondadesse.

«Ma olen alati olnud veendumusel, et solidaarsus on ja jääb Eesti tervishoiu põhialuseks. Samas on täiesti loomulik areng, et iga päevaga kasvab nõudlus täiendavate teenuste järele ja erakliinikutel on sageli võimalus reageerida ootustele kiiremini ning arvestada teenuste ülesehituses ja kvaliteedis erinevate sihtrühmade huve,» selgitas Hannes Danilov, kes töötas viimased viis aastat TÜ Kliinikumi juhatuse liikmena.

Danilov lisas, et ise arstiabi eest tasuvate patsientide hulk, kes soovivad saada kogu ambulatoorse teenuse ühest kohast, on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. «Kui enamik Eesti erameditsiinis tegutsejaid on keskendunud mõnele kitsale valdkonnale, siis minu juhtida ja arendada on nüüdsest ettevõtete grupp, mis koondab ligi sadat Eesti tipparsti ja spetsialisti rohkem kui 20 erialalt ning omab muuhulgas vaimse tervise keskust, töötervishoiukliinikut, radiloogilistele teenustele spetsialiseerunud kliiikut ning pakub sõltuvushäirete ravi,» ütles Danilov.

Confido Healthcare Groupi kaheliikmelisse juhatusse kuulub koos Hannes Daniloviga Confido erameditsiinikeskust juhtiv Kadi Lambot. Hannes Danilov on Eesti tervishoius tippjuhina töötanud viimased 20 aastat. Ta juhtis kümme aastat Eesti Haigekassat ning on töötanud TÜ Kliinikumi juhatuse liikmena, sotsiaalministeeriumi ja Tallinna Ülikooli kantslerina ja Lääne maavanemana. Danilov on Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ekspert Kõrgõzstanis ja eelnevalt ka Kasahstanis ning on nõustanud sotsiaalvaldkonnas Gruusiat ning Moldovat. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli keemikuna ning täiendanud end Harvardi Ülikoolis, Stockholmi Majandusülikoolis ja Estonian Business Schoolis.