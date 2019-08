Teadus annab vastuse: miks on võimatu pitsa söömisest loobuda?

Pole vahet, kas pitsa tuleb Itaalia restoranist või supermarketist - see on ikkagi hea. Põhjus võib olla kavalas rasvade, soola ja suhkru kombinatsioonis, mis pakub rahuldust ajupiirkonnale amügdalale ja teeb sisuliselt aju õnnelikuks, vahendab CNN.

Psühholoogiline efekt, mida pitsa koostisosade kombinatsioon ajus tekitab tuleb sellest, et väga töödeldud toidud, kus on palju rasva, rafineeritud süsivesikuid ja soola, tekitavad sõltuvusele omaseid käitumist, näiteks kontrollimatut tarbimist, isusid ja tarbimist ka siis, kui sellel on negatiivsed tagajärjed, rääkis hiljutise uuringu autor Michigani ülikooli kliinilise psühholoogia doktorant Erica M. Schulte.

Pitsa koostisainete kombinatsioon on ajule eriti rahuldustpakkuv, kuid selline kooslus ei esine kusagil looduses. See paistab olevat üks tegur, mis sõltuvusse veelgi panustab. Rasva ja süsivesikute kombinatsioon käivitab aju tasumehhanismi töödeldud toidudest kõige enam. See võib olla seotud ellujäämisinstinktiga. Kui inimene tõesti nälgiks, oleks pitsa väga kõhtu täitev toit. Rasv hoiab täiskõhutunnet pikka aega, suhkur ja saias ja kaste on rahuldustpakkuvad ning sool hoiab elus.