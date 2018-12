Heategevussaade aitab naist, kes sügava puudega lapsest loobumise asemel pühendus tema hooldamisele

See aga tähendab, et üksi tütart hooldav naine ei saa endale lubada püsivat töökohta ja on täiskohaga hooldaja. Vabadel hetkedel koob Ilona ilusaid vaipu ja aitab teisi ning kogukonna soe tänutunne on tajutav. Mure on Ilonal pesuruumiga, kus oma liikumispuudega last pesta, sest pensionist ega töötuabirahast ei jätku, et vannituba omadel jõududel korda teha.