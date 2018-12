Teaduslik põhjus, miks tekib soov armsaid olevusi pigistada ja «ära süüa»

Kui vaatad imearmast looma- või inimlast tekib tunne, nagu tahaksid ta ära süüa või teda pigistada, kuigi sa seda kunagi ei teeks. California ülikooli erihariduse professor Katherine Stavropoulus tegi uuringu, et nähtust paremini mõista. Ajakirjas Frontiers in Behavioral Neuroscience avaldatud uuringut vahendab Big Think.

Yale´i psühholoogid andsid nähtusele nime, mille võiks eesti keeles tõlkida nunnuagressiooniks (inglise keeles cute agression). See kujutab endast pealiskaudset agressioonitunnet, mille vallandavad armsad lapsed ja loomad. Nähtus on üks düsmorfse väljenduse näide, kus inimene väljendab ühte emotsiooni, kuid tunneb samal ajal teist. Kuigi nunnuagressioonist räägitakse kui psühholoogilisest nähtusest, siis pakuti uues uuringus välja, et fenomenil võib olla ka neuroloogiline alus.

Näidates katseisikutele pilte armsatest ja vähem armsatest loomadest ja lastest, mõõtis Stavropoulus, kuidas neuronid ajus välistele stiimulitele reageerivad. Teadlane kasutas loomalaste ja täiskasvanud loomade ning inimlaste pilte, millest osadel ta suurendas näojooni, näiteks silmi, põski ja otsmikku, et neid armsamateks teha. Näidates osalejatele pilte, mõõdeti nende ajutegevust elektroodidega. Katseisikud pidid hindama, kui palju nad pilte nähes nõustusid väitega: «See on nii armas, et tahaksin seda pigistada!»