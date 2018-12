Kuus toitu, mis aitavad sul naturaalselt vererõhku langetada

Kõrge vererõhk on insuldi, müokardiinfarkti, südamepuudulikkuse, neerukahjustuse, kognitiivsete häirete ja enneaegse surma oluline riskitegur ning seetõttu tuleb sellel silma peal hoida.

Kui teil on probleeme kõrge vererõhuga, siis järgneva kuue toidu söömine võib teile abiks olla. Kõik need toidud sisaldavad magneesiumi ja kaaliumi, mis aitavad vererõhu taset reguleerida.

Banaan

Banaanides on rohkelt kaaliumi. Nende viljade söömine võib aidata ennetada ka lihaskrampe, sest kaalium on elektrolüüt, mis on vajalik närviimpulsside edasikandumiseks ja lihaskontraktsioonide tagamiseks. Vererõhu kontrolli all hoidmiseks tarbi vähemalt kaks banaani päevas.

Peet

Peet sisaldab nitraate, mis aitavad langetada vererõhku. Kui organism absorbeerib nitraate, muudetakse need lämmastikoksiidideks, need on olulised kemikaalid, mis aitavad laiendada veresooni ja vähendavad kehas põletikku.

Kapsas

Kapsas on juurvili, mis sisaldab kiudaineid, magneesiumi, kaaliumi, vitamiin K ja E-d. K-vitamiin hoiab sinu veresoonte seinad pehmed ja paindlikud ning juhib kaltsiumi sinu arteritest luudesse, et ennetada arterite jäigaks muutumist.

Mango

Mango on tulvil täis kiudaineid, kaaliumi, seleeni ja magneesiumi. Inimkeha ei suuda ise seleeni toota ning selle hüvede nautimiseks peab seda saama toidust. Seleen parandab vere ringlemist ja antioksüdantide võimeid. Mango sisaldab ka vitamiine A ja E.

Ananass

Ananass on teadaolevalt ainuke naturaalne ensüümi bromelain allikas. Pane tähele, et bromelain pole siiski hea nendele inimestele, kellel on märkimisväärselt kõrge vererõhk. Bromelain on kasulik ka südame tervisele, sest see takistab vere hüübimist. Üks klaas värsket ananassimahla sisaldab ka 131 protsenti sinu päevasest C-vitamiini vajadusest, mis hoiab sinu naha ilusa ja vererõhu madala.

Päevalilleseemned