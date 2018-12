Süütu punn noore austraallanna näos osutus ohtlikuks nahakasvajaks

32-aastane austraallanna Jessica Pasco arvas, et väike punn nina all oli tavaline vistrik. Arstivisiidil osutus plekk nahal aga hoopis tõsiseks nahakasvajaks, vahendab Daily Mail .

Nahale ilmunud punni ümber olev punetus ei paistnudki kaduvat ning rutiinse arstivisiidi käigus selgus, et tegu oli hoopis basaalrakulise kartsinoomiga. See on tõsist tüüpi nahavähk, mis võib ilma ravita tervesse kehasse levida.