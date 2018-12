Viiruste kodune ravi: millal jääda voodisse, millal kutsuda kiirabi?

Gripihaige ei ole võimeline tegema tavapäraseid toimetusi ja jääb üldjuhul voodisse, räägib Apotheka proviisor Kristiina Sepp. Ta ütleb, et gripi diagnoos on tõenäoline, kui inimesel on palavik üle 38 °C; eakatel võib see olla ka madalam, 37,5 °C. Lisaks köhale-nohule tunneb inimene kurnatust, peavalu, haiglast olekut, higistab või kogeb külmavärinaid. Harvem võivad esineda hingamisraskused või kõhulahtisus. Pärast raskemate sümptomite möödumist järgneb sageli üldise nõrkuse periood. Kuiv köha võib kesta mõnda aega.

Enamik täiskasvanuid on nakkusohtlikud päev enne sümptomite tekkimist ja kuni viis päeva pärast haigestumist. Sepa sõnul on tõeline gripp pigem haruldane võrreldes suure hulga gripilaadsete infektsioonidega. «Gripp on üldiselt palju ebameeldivam,» tõdeb ta.

Tee viirustel vahet

Paragripi tunneb ära kõigepealt valusa kurgu järgi, kuid tavaliselt ei jää tulemata ka nohu ja haukuv köha. Tekkida võib gripile iseloomulik lihasvalu. Paragripp ei lähe mööda nädalaga, vaid vaevab põdejat pikemat aega, selgitab terviseameti gripispetsialist Olga Sadikova.

Hingamisteede nakkushaigusi põhjustab üle saja viiruse, mis sisenevad organismi peamiselt ülemiste hingamisteede kaudu. «Neid eristada on väga raske – sümptomid on tihti väga sarnased,» sedastab Sadikova.

Rahvasuus silma- või kõhugripina tuntud adenoviiruse põdemine võib kulgeda sarnaselt teiste hingamisteede haigestumistega, kuid kaasneda võivad ka silmapõletik, seedehäired ja kõhuvalu. Samuti sage RS-viirus tekitab köha, mis võib kulgeda astmaatiliste nähtudega, nii et lapsel võib tekkida lausa lämbumisoht.

Aitab ainult vaktsiin

Gripiviirused levivad proviisor Sepa sõnul peamiselt inimeselt inimesele, kui grippi põdev inimene köhib või aevastab. Nakkuse võib saada ka katsudes viirusega nakatunud esemeid ning seejärel puudutades oma suud või nina. Sadikova rõhutab, et kõige kindlama kaitse gripi vastu annab vaktsineerimine. Gripivaktsiin hakkab tervetel inimestel mõjuma 10–14 päeva pärast süstimist ja selle mõju kestab kuni aasta. Gripi vastu võivad end vastunäidustuste puudumisel vaktsineerida kõik soovijad, sealhulgas lapsed alates kuuendast elukuust.

Muude ülemiste hingamisteede viirushaiguste vastu vaktsiini pole, seepärast on oluline haigestumise ennetamiseks järgida lihtsaid hügieenilisi reegleid. Vältida tuleb lähedast kontakti haigega; pesta käsi; aevastades või köhides katta suu ja nina pabertaskurätiga ning visata see kohe pärast kasutamist ära; püsida haiguse ajal kodus.

Haige põetamise kuldreeglid

«Kui sümptomid on kerged ja sa ei kuulu riskirühma, ei vaja sa ilmtingimata arsti diagnoosi ega ravi, vaid võid põdeda kodus,» kinnitab Sadikova. On oluline, et iga haigestunu jääks koju, magaks piisavalt, tarbiks sooje jooke, sööks täisväärtuslikku toitu. Ravimid saab vajadusel juurde osta. Haigusest tuleks informeerida perearsti. Seisundit tuleks jälgida ja võtta selle halvenemisel telefoni teel uuesti arstiga ühendust – väikelaste puhul viivitamatult.