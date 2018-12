Ristsõnade ja sudokude lahendamine ei enneta dementsust: loe, mis seda teeb

Ajakirjas BMJ avaldatud uuring vaatas 488 inimest, kes olid sündinud 1936. aastal ja osalenud intellektuaalsuse testis 11-aastaselt. Praegune uuring algas, kui osalejad olid 64-aastased. Isikud tegid erinevaid mälu ja vaimse võimekuse teste kuni viis korda 15 aasta jooksul. Uuring leidis, et probleemi lahendamise ülesannetega tegelemine ei kaitsnud inimest vaimse võimekuse languse eest. Leiti aga, et pidevalt intellektuaalselt stimuleerivates tegevustes osalemine seostus kõrgema vaimse võimekusega vanas eas.

Ükski uuring ei ole näidanud, et ajutreenimiseks mõeldud ülesanded ennetavad dementsust. Vaimse võimekuse säilitamiseks on soovitatud võtta osa asju stimuleerivatest tegevustest, nagu muusikalise instrumendi õppimine, käsitöö või aiandusega tegelemine. Samuti on öeldud, et mida varem inimene nende tegevustega alustab, seda parem on tema ajufunktsioon vananedes.