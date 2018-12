Oluline teada: need terviseprobleemid põhjustavad röhitsemist

Peaksid pöörama tähelepanu, kas kaasnevad veel muud ilmingud. Pideva röhitsemise taga võivad peituda järgnevad probleemid, vahendab Health24:

Peptiline haavand

Kui röhitsemist saadab ka pidev tuim valu kõhus, võib põhjuseks olla peptiline haavand. See tekib, kui mao limaskest on saanud kannatada, ning seejärel kahjustunud maohappe tõttu mao sein, peensool või söögitoru. Röhitsemine on haavandi sümptom, sest hape liigub söögitorusse. Kui kaasnevad ka kõhukrambid, iiveldus, oksendamine või olulisel määral kõhu ülespaistetamine, peaksid kohe arsti poole pöörduma.

Ärritunud soole sündroom

Tekib, kui jämesool on pidevalt ärritunud. Põhjustab kõhulahtisust-või kinnisust, kõhukrampe, iiveldust ja vöökoha pundumist. Ärritunud soole sündroomi on tihti raske diagnoosida, sest selle sümptomid on nii varieeruvad. Röhitsemine võib tekkida, sest kõhus on liigselt gaasi.

Peaksid otsima arstiabi, kui röhitsemine ühes muude sümptomitega ei kao kuu jooksul.

Reflukshaigus

Refluksi korral laseb söögitoru alumine rõngas maohappel tulla tagasi söögitorusse. Haigus põhjustab röhitsemist, sest keha üritab pidevalt söögitorusse tungivast happest vabaneda või kuna neelad liigselt õhku, et hapet neutraliseerida.

Refluksiga koged ilmselt veel ebameeldivat põletavat tunnet rinnus, kõris, kõhuvalu, pundumist, neelamisraskusi ja iiveldust.

Kui sööd väga suure kõhutäie, on normaalne mõnikord kogeda põletavat tunnet ja röhitsemist. Kui see on aga pidev, peaksid pöörduma murega arsti juurde, et saada refluksi vastu ravi.

Tsöliaakia

See on krooniline immuunsüsteemi häire, mille korral ei suuda peensool töödelda gluteeni. Ajapikku võib gluteen kahjustada peensoole seina, mille tagajärjeks võib olla refluks, mis viib ohtra röhitsemiseni.

Kui sind vaevavad seedeprobleemid, mis ei möödu iseenesest, eriti kõva kõhuvalu pärast gluteeni söömist, on oluline hakata pidama toidupäevikut, mis abistab arsti diagnoosimisel ja ravi määramisel.

Ainevahetust häiriv haigus, näiteks diabeet

Röhitsemine võib olla märk nirust ainevahetusest, mille tõttu toit ei seedu korralikult ja kõhus tekib suur kogus gaasi. Kui lisaks röhitsemiselt on sul pidev janu ja ekstreemne väsimus, pöördu arsti juurde, et välistada II tüübi diabeet.