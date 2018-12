Punasest lihast loobudes väheneb risk südamele juba kuu ajaga

Uuring leidis, et tervisele ohtliku kemikaali tase tõuseb kolmekordseks vaid peale kuud aega punase liha söömist.

Punase liha söömine ei tee tervisele suurt teenet. Õnneks on leitud, et punasest lihast loomudes on võimalik kahju tervisele heastada juba ühe kuuga.