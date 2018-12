Mida teha, kui kalaluu jääb kurku kinni

Kui kalaluu jääb kõrisse kinni, võib see olla väga valus ja ehmatav kogemus. Lisaks teravale valule kõris võib ebameeldivat tunnet saata pidevalt torkiv tundmus ja köha, neelamisraskused ning võid välja sülitada isegi verd. Õnneks on paljude kannatajate kogemuste põhjal kindlaks tehtud toimivad nipid, kuidas luine pahategija liikuma saada, vahendab Healtline.

Kalaluu allaneelamine on harva tõeline kriisiolukord, nii et enne arsti juurde suundumist võiksid proovida paari kodust abivahendit.

Vahukommid

Kõlab veidralt, aga need võivad aidata luu liikuma – alla neelatud kleepuv mass võib teel makku ühes haarata ka kalaluu.

Oliiviõli

See on looduslik libestusaine. Kui kalaluu on jäänud kurku kinni, neela üks või kaks teelusikatäit oliiviõli, mis katab nii kõripinna kui kalaluu, muutes kergemaks viimase liikumise, kui neelatad või köhid.

Köhi

Enamik luid jääb kinni kohe kurgu tahaossa, mandlite lähedusse. Paarist võimsast köhatusest võib piisata, et kalaluu oma peatuspaigast lahti raputada.

Banaanid

Mõned inimesed on leidnud, et banaanid pakuvad samalaadset abi kui vahukommid – nende tihke mass tõmbab kõrist alla liikudes kalaluu endaga kaasa.

Leib ja vesi

See on klassikaline nipp, kuidas luu liikuma saada. Leota väikest leivatükki minuti jagu vees ja neela see mälumata alla. See peaks aitama kalaluud allapoole lükata.

Limonaad

Mõned tervisespetsialistid on kasutanud limonaadi, et kalaluust vabaneda. Gaseeritud jookide tarbimine tekitab kõhus piisaval hulgal gaasi ja surve söögitorus ning kõris võib luu paigast nihutada.

Äädikas

See on väga happeline ja võib hakata kalaluud lõhustama, muutes selle piisavalt pehmeks, et seda on kergem alla neelata.

Lahusta kaks teelusikatäit äädikat klaasis vees ja joo see ära.

Leib ja maapähklivõi

Kata leib maapähklivõiga – see moodustab mäludes tihke kleepuva massi ja peaks alla liikudes viima kaasa ka kalaluu. Hoia igaks juhuks läheduses vett, et see pärast raviprotseduuri alla kulistada.

Ära tee midagi

Kui inimesed lähevad kurku kinni jäänud kalaluu tõttu arsti juurde, on see uuringu ajaks juba ise allapoole liikunud. Kui su hingamine ei ole mõjustatud, võid anda olukorrale veidi aega laabuda. Veendu, et enne magama jäämist oleks kurk puhas.

Millal pöörduda arsti juurde