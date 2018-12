Naine jagab oma kogemust vaevumärgatavatest infarktisümptomitest

Kasutaja jagas enda kogemust märkamatutest infarktisümptomitest Twitteri kontol ning postitus sai tohutult populaarseks. Naine ütles uudisteportaalile Buzz Feed, et ei taha oma isiku avalikukstegemist ja ütles vaid nii palju, et ta on vanem naine, kes töötab meditsiiniõena.

Südameinfarkt tabab inimest siis, kui südamelihase hapnikuvarustus on häiritud või täielikult peatunud. See võib juhtuda siis, kui südamesse verd viivad arterid on ummistunud kolesteroolist, rasvast või muust ainest koosnevatest trombidest.

Naine kirjutas, et tundis põletavat valu ülaseljas, abaluude ja käsivarte piirkonnas, kuid arvas, et tegu on lihasvaluga. Kuna naine oli veetnud nädala aidates naabril oma küüni koristada, arvas ta, et tegi lihastele seal liiga. Ta võttis valuvaigistit ja pani õlgadele soojakoti. Päev enne südameinfarkti sõitis ta kuus tundi teise osariiki, et aidata oma 90-aastast ema. Ta küll mõtles arsti juurde mineku peale, kuid ei tundnud ennast siiski piisavalt halvasti.

Kiirabisse helistas naine alles siis, kui ta keha kattus higiga ning ta hakkas oksendama. «Oleksin peaaegu surnud, sest ei saanud aru, et mul oli valu rinnus,» kirjutas ta. Naise postitustest selgus, et ta viidi haiglasse, kus õnnestus südame hapnikuvarustus taastada.

Uudisteportaal küsis nõu kardioloogilt Suzanne Steinbaumilt, kelle sõnul ei ole naise kogemus ebatavaline, sest naised kogevad tihti varjatud ja «vaikseid» infarkti sümptomeid: seljavalu, iiveldus ja väsimus. Meestel tuleb infarkt tihedamini tugeva valuga rinnus, kuid paljudel naistel ja ka meestel ei pruugi see nii olla. Selle asemel kogetakse hingamisraskusi, valu lõualuus, õlgades, käsivartes, ülaseljas, iiveldust, oksendamist ja väsimust. See võib arsti sõnul sarnaneda isegi raskele gripile. Sümptomid võivad tulla äkki või areneda aeglaselt nädalate jooksul. Steinbaumi nõuande järgi võib aru saada, et viga on ehk südames, kui inimene teeb midagi, mis oli varem kerge, kuid muutub äkki väga raskeks.