Apteeker: köha ja nohu ei pruugi olla veel gripp

Paraku kipuvad inimesed igasugust ülemiste hingamisteede viirust või kõva köha ja nohu pidama gripiks, kuid tegelikkuses on enamik sügistalviseid haigusi tavalised viirused. Üheks selgeks gripi tunnuseks on haiguse äkiline algus ning kõrge palavik, mis ulatub tavaliselt üle 38°C. Tihti lisandub gripi korral valu erinevates kehapiirkondades ning võib esineda kurguvalu või köha.

Izlatova nentis, et teiste viirushaigustega võrreldes on gripp tõsine just seetõttu, et selle väljaravimata jätmisel võib tüsistuseks olla kopsupõletik ja ägeneda kroonilised haigused. Tavaliselt haigestuvad grippi just nõrgema immuunsusega inimesed – vanemaealised, lapsed ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed. Gripi vastu antibiootikumiravi kahjuks ei aita, seega on mõistlik lasta ennast enne viirustehooaega vaktsineerida.