Eesti spetsialistid selgitavad: kas ja kui palju me ikka tegelikult D-vitamiini vajame?

MIDA SOOVITAVAD PEREARSTID?

Kadri Riivik, Vee Perearstikeskuse ja Minudoc.ee perearst:

«Arvan, et D-vitamiini võiks siiski võtta, eriti pimedal talvisel ajal. Uuringud on näidanud, et põhja pool (sh ka Eestis) elavad inimesed ei pruugi saada ka suvel piisavas koguses D-vitamiini.

Minu tavaline reegel on täiskasvanute puhul, kes ei ole tarbinud kunagi D-vitamiini ja ei söö ka kala, soovitada võtta D-vitamiini taseme tõstmiseks 3 kuud 3000-4000 IU-d ning seejärel manustada tulemuse hoidmiseks 1000-2000 IU-d. Täpsem kogus sõltub inimese toitumisest.

Lisaks peavad saama kindlasti D-vitamiini lapsed kuni teise eluaastani. Imikute ja väikelaste doos on tavaliselt 400-800 IU-d ja seda 1 kord päevas. Siinkohal tuleb jälgida, kas ema annab lapsele rinnapiima või -asendajat, sest viimases on tihti D-vitamiin juba sees.

Kui soovitakse teada väga täpselt, mis on kehas D-vitamiini tase, siis seda saab lasta määrata näiteks Synlabis ja vastavalt resultaadile saab öelda täpsema doosi, mis on inimesele individuaalselt vajalik.»

Sergey Saadi, Minudoc.ee perearst:

«Enamus täiskasvanutel ei esine D-vitamiini puudust. Siiski on erandeid: kui inimene ei armasta päikest, kannatab piimaallergia all või järgib ranget vegandieeti, siis sellisel juhul võib tekkida D-vitamiini defitsiit.

Täiskasvanute minimaalne päevane D-vitamiini vajadus on 600 IU-d. Üle 70-eluaastastele on see kogus 800 IU-d, mis on teoreetiliselt võimalik omandada toidust. Kuid päriselus on D-vitamiini sisaldus täiskasvanute menüüs soovitatust väiksem, siis võib puudust kompenseerida päikesevalgus. Kuid tuleb silmas pidada, et liiga suured D-vitamiini kogused võivad põhjustada tervisehäireid.

D-vitamiini toksilisust nimetatakse hüpervitaminoosiks D ehk vitamiini üleannustamisest tingitud seisundit, mis on haruldane, kuid potentsiaalselt tõsine olukord. See tekib, kui organism sisaldab ülemääraseid D-vitamiini koguseid, mille tagajärjeks on kaltsiumi liigne kuhjumine (hüperkaltseemia), mis võib põhjustada iiveldust ja oksendamist, nõrkust ja sagedast urineerimist, neerukivide teket.

Toksiliseks D-vitamiini koguseks võib lugeda annust üle 4000 IU-d päevas ja sellist annust ei soovitata võtta oluliste näidustusteta.

Kindlasti ei sobi võtta D-vitamiini lisandit niisama «profülaktikaks» üle 1000 IU päevas, sest arvesse ei võeta inimese ainevahetuse iseärasusi, vanust, kehakaalu ja kaasuvate haiguste olemasolu.

Lilli Gross, Linnamõisa Perearstikeskuse ja Minudoc.ee pereõde:

«Mina põhinen 2017. aastal avaldatud Eesti toitumis- ja liikumissoovitustes (TAI 2015), kus on välja toodud D-vitamiini soovitatava päeva kogusena alates kuus kuud kuni 60 eluaastat 10 mikrogrammi päevas ehk 400 IU-d. Alates 61. eluaastast 800 IU ehk 20 mikrogrammi päevas. Need riiklikud soovitused on rahvusvahelised ja teaduspõhised.

TAI eeltoodud soovituste kohaselt lastele kuni 19-aastaseks saamiseni, kui toit ei taga piisavat vitamiini kogust, võib olla vajalik tarbida lisaks D-vitamiini rikkaid toite või toidulisandeid. D-vitamiini leidub loomsetes toiduainetes: kalaõlis, munakollases, maksas ja ka vitaminiseeritud piimatoodetes.

Kuid kahe- kuni 60-aastaste hulgas võib olla vajalik tarbida D-vitamiini lisaks, kui tavatoit ja viibimine õues ei taga piisavat vitamiini kogust. Sellisel juhul võib manustada juurde vitamiini D3 rasvlahustuva preparaadina kuni 10 μg (400 IU). Erilist tähelepanu tuleks TAI soovituste kohaselt pöörata tubase eluviisiga isikutele.

Üle 60-aasta vanustele on soovitatav tarbida D-vitamiini aastaringselt, kas rikastatud toitudest või vitamiini D3 rasvlahustuva preparaadina kuni 20 μg (800 IU-d) päevas.

Samas TAI toob välja ka maksimaalsed ohutud tarbimiskogused, mis ütleb, et täiskasvanute ja 11- kuni 17-aastaste noorukite puhul tarbimise ülempiiriks toidust, rikastatud toidust ja toidulisanditest on kokku 100 μg (4000 IU-d) päevas.

Noorematele lastele on see 50 μg (2000 IU-d) päevas ja imikutel (0–12 kuud) 25 μg (1000 IU-d) päevas.

Alates teisest elunädalast soovitavad lastearstid beebile alustada D-vitamiini andmist, et toetada kiirelt kasvavate luude tervist (rahhiidi profülaktika). Nende jaoks on soovitav kogus 400 IU-d ööpäevas.»