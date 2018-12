Kaheksa märki, et köha võib olla hoopis kopsupõletik

Enamasti suudavad ülemised hingamisteed ehk nina ja kurk haigustekitajad vastu võtta ning viirused jäävad sinna pidama. Kui viirus pääseb aga ühte või mõlemasse kopsu ning immuunsussüsteem on nõrk, võib kujuneda välja kopsupõletik, vahendab portaal Health .

Olenevast kopsupõletikust võib sul olla kuiv või rögane rinnust tulev köha. Tüüpilise bakteriaalse kopsupõletikuga tekib enamasti just tugev ja paks röga. Viiruslik kopsupõletik tekitab seda aga vähem ning inimestel, kelle immuunsussüsteem ei tööta korralikult, ei pruugi röga üldse tekkida.

Äkki hakanud ja tugevad külmavärinad võivad olla kopsupõletiku märgiks. Enamasti käiva sellised värinad kaasas palavikuga ning need võivad anda märku bakterite kasvust veres.

Kopsupõletikuga võivad kaasneda hingamisraskused. Hingamissagedus võib tõusta, et kompenseerida kopsude tööd häiriva põletiku mõju. Kuna infektsiooni tõttu ei kanta verre piisavalt hapnikku, võivad mõned inimesed kopsupõletikuga vaja lisahapnikku. Kopsupõletikuga lapsel võivad hingamisraskuste korral sõrmeküüned või huuled sinakaks tõmbuda. Kui märkad lapsel selliseid sümptomeid, võta arstiga kohe ühendust.

Köhimine ja hingamisraskused võivad lihaseid väsitada, ning hingamisel või köhimisel võib tekkida valu. Samuti võib ebamugavustunne tulla kopsudes olevast põletikust. Kui sind vaevab aga terav rinnavalu, võib see tulla kopsupõletiku mõjust tervele kehale. On olukordi, kus kopsupõletik võib viia ka südameinfarktini. Äkilise valu ja infarti sümptomitega tuleks kohe kiirabi poole pöörduda.

Kui su keha üritab põletikuga võidelda, võib see põhjustada higistamist ning nahk võib tunduda kleepuv. Sümptomit ei tohiks alahinnata, sest see võib viia sepsiseni, mis on kopsupõletiku üks võimalik eluohtlik komplikatsioon.