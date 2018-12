ITK aasta arsti iseloomustab külm närv, kannatlikkus ja emalik hool

Aasta arstiks valiti tänavu Mall Varvas, kes töötab naistekliinikus alates 1990. aastast, neist viimased 24 aastat juhib ta günekoloogia osakonda. Nende aastate jooksul on see arenenud üheks arvestatavamaks ja suuremaks günekoloogilise kirurgia keskuseks Eestis. Arsti entusiasmil ja juhtimisel on kasutusele võetud ja pidevalt edasi arendatud mini-invasiivset kirurgiat günekoloogilistel operatsioonidel. «Ma olen väga uhke, et töötan ITK-s, tänan teid kõiki selle võimaluse eest,» ütles Varvas.

Varvast hindavad kõrgelt residendid kui juhendajat, kes suudab ka esialgu keerulisena näivad ülesanded lihtsalt selgeks teha. Tal jätkub külma närvi, kannatlikkust ja emalikku hoolt algajate kolleegide õpetamisel. Residentide sõnul on ta eeskuju, kelle tasemele nii professionaali kui inimesena tahaks kunagi jõuda.

Aasta arstidena leidsid äramärkimist veel erakorralise meditsiini arst Natalja Tšepil, sisekliiniku ravikvaliteedijuht Ene Mäeots, taastusarst Eve Sooba, oftalmoloog Reili Rebane, radioloog Katrin Kõdar ja kardioloog Andres Reinold. Aasta õendustöötajaks 2018 kuulutati reumatoloogiakeskuse õendusjuht Katti Kõrve ning Aasta hooldustöötajaks Urve Lauren õendus- ja hooldusabikliinikust.

Lisaks tunnustati ka aasta kliinilist tugispetsialisti (haigla apteegi juhataja asetäitja Eve Elken), aasta mittekliinilist spetsialisti (vanemklienditeenindaja Aivar Tahk), aasta sekretäri (Kerli Liiv), aasta klienditeenindajat (Maire Väizene) ning aasta puhastusteenindajat (Inna Stepanova).

Aasta töötajate kõrval kuulutati välja ka perekond Tuppitsa 2001. aastal algatatud Väino Tuppitsa mälestusfondi kolmas laureaat, kelleks on ITK taastusravikliiniku juhataja Heidi Alasepp. Mälestusfondi eesmärk on toetada ja tunnustada kõrgetasemelise meditsiiniabi organiseerimise ja meditsiinipersonali eeskujuliku ettevalmistamise eest. Preemia andis Alasepale üle Väino Tuppitsa poeg Tõnu, kes ütles, et ITK-t hindavad inimesed üle Eesti. «See preemia on selleks, et teil oleks veelgi rohkem indu ja koostöötahet inimestele head arstiabi pakkuda.»