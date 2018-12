Terviseamet hoiatab lapsevanemaid mürgiste jõulutaimede eest

Ehkki detsembris on infoliinile 16662 laste ekslike ravimimürgistuste tõttu helistatud oluliselt vähem, tasub mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul lapsevanematel kriitilise pilguga üle vaadata kogu pühade ehteis olev kodu - lisaks elamisse lisandunud uutele kaunistustele muudab saabuva aja ohtlikuks ka tõsisasi, et pühadeks ettevalmistamise tuhinas kipub lapsevanemate tähelepanu hajuma.

«Mitme asjaolu kokku langemisel võibki juhtuda, et pere pisipõnn saab kätte näiteks silmatorkava välimusega jõulu- või ratsuritähe või koralltomati ning otsustab sellest tüki hammustada,» ütles Mare Oder. Jõulutäht ning ratsuritäht ehk amarüllis on aga taimed, mille mahl võib põhjustada inimesel limaskesta ärritust. Nahale sattunud taime mahl tuleks kindlasti veega maha pesta. Samuti on mürgine koralltomat, mille hammustamise või neelamise korral võib mürgistuse algusele viidata oksendamine ja kõhuvalu. Ka mõni eksootilisem jõulupuuks soetatud roheline põõsas või puuke võib lapse suhu sattudes tekitada seedehäireid. «Kindlasti tasub täiskasvanutel omale selgeks teha kõik kodus olevad taimed, sest telefoni teel me taime ohtlikkust määrata ei riski,» ütles Oder.