Ettevaatust: kõige suurem risk infarkti haigestuda on jõululaupäeval

Uuring aga ei tõestanud, et pühad südameinfarkti põhjustasid, küll aga paistis see nii olevat. Rootsis, nagu Eestiski on jõululaupäev kõige olulisem jõulupühade päev, mida tähistatakse enamasti kõige lähedasemate inimestega. Uuring leidis, et südameinfarkti risk ei olnud kõrgem uusaastaööl, kuid tõusis 20 protsenti kõrgemaks aasta esimesel päeval. Riski seostati alkoholi joomise ja pidustemisega, mis uue aastaga kaasas käis.

New Yorki kardioloog Peter Mercurio sõnas, et eakad ja südameprobleemidega inimesed on igas stressirikkas olukorras suurema riski all. Pereliikmed võiksid sellisel juhul koormat ja ootusi vähendada. Mercurio sõnas, et ka ravimite korralikku võtmist ei tohiks muutliku pühadegraafiku ajal unustada.