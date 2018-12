Kehakaalust 136 kilo kaotanud naine jagab teda aidanud lihtsaid nippe

Üks kõige tähtsamaid asju, mida meeles pidada, on see, et muutused ei juhtu üleöö. «Mina isiklikult nägin esimesi muutuseid oma näos, aga kuna ülekaalu oli nii palju, siis märkasin erinevust alles ligi kuu möödudes. Ma pidin endale pidevalt meenutama, et muutused võtavad aega, ja et see on maraton, mitte lühimaajooks,» ütles Reed. Kannatlikkus kandis vilja, sest esimese aastaga kaotas naine kaalust 101 kilogrammi.