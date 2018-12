12 asja, mida silmavärv võib tervise kohta öelda

Selgub, et silmade värvi ja inimese tervise kohta on tehtud teaduslikes uuringutes üpris palju oletusi. Portaal Web Med toob välja 12 teaduses tehtud leidu, mida silmavärv võib inimese kohta öelda.

Silmavähk

Siniste, roheliste või hallide silmadega inimestel tekib silmavähk tihedamini kui pruunsilmsetel. Siiski esineb see väga harva ja USAs haigestub näiteks ainult 2500 inimest aastas.

Usaldatavus

Uurijad leidsid, et inimesed kipuvad pruunsilmseid nägusid usaldusväärsemaks kui teisi. Kuid uuringu tegijate sõnul tekitasid usalduse tunnet näojooned, mida seostati pruunide silmadega.

Probleemid veresuhkruga

2011. aastal Euroopas tehtud uuring leidis, et siniste silmade ja heleda naha kombinatsioon paneb inimese suurema riski alla haigestuda esimest tüüpi diabeeti.

Kuulmiskadu

Uuringud näitavad, et mürarikkas keskkonnas tekib pruunide silmadega inimestel vähem kuulmiskadu kui sinise varjundiga silmaiirisega inimstesel. Arvatakse, et see tuleb sellest, et pruunisilmsetel inimestel on kehas rohkem melatoniini, mis kaitseb neid müra kasvades.

Laienenud pupillid

Ühel inimesel viiest on loomulikult erineva suurusega pupillid. Kuid mõnikord võivad erinevad pupillid näidata terviseprobleemi, näiteks närvisüsteemi viga, insulti või infektsiooni.

Vitiligo

Sinise silmadega inimestel tekib sagedamini haigust, mis paneb nahka laikudena oma värvi kaotama. Ekspertide arvates võib see tulla sellest, et siniseid silmi määravad geenid võivad olla samad, mis on seotud haigusega.

Katarakt

Nägemist udustav hallkae esineb sagedamini tumepruunide silmadega inimestel. Austraalia uuringus leiti, et sellist värvi silmadega esines silmahaigust kaks korda tihedamini.

Intelligentsus

Selle kohta käivad veel uuringud, kuid eksperdid arvavad, et pupillide suurus puhkeolekus võib olla intelligentsuse märk. Suured pupillid kipuvad seostuma hästi töötava ajuga.

Mitmevärvilised silmad

Kas sul on üldiselt pruunide silmade sees sinine laik? See võib olla Waardenburgi sündroomi sümptom. Geneetiline haigus võib panna inimest kaotama juuste, naha ja silmade pigmenti. Samuti võib see põhjustada kuulmiskadu ja unikaalseid näojooni, näitkes laialiasetsevaid silmi ja laia sina.

Sportlikud oskused

Pruunide silmadega inimesed säravad rohkem spordialades, mis vajavad kiiret reageerimist, näiteks poks, pallile pihta saamine, jalgpall. Aladel, kus tuleb tegevust kontrolliga algusest lõpuni, nagu bowling, golf või pesapall, on eelis siniste silmadega inimestel.

Valu taluvus

Sünnitusi uurides, leidsid teadlased, millist värvi silmadega naised kannatavad valu kõige enam. Tumedat värvi silmadega naistele põhjustas sünnitusvalu rohkem stressi, nad ärkasid valust sagedamini üles, tundsid puhkeolekus ja liikudes rohkem valu ja nad olid sagedamini valu tõttu depressioonis.

Maakula degeneratsioon