Loodusravi Aasias võib terviseturistidele saatuslikuks saada

Uuringutes on leitud looduslikest preparaatidest nii heaks kiidetud kui keelatud ravimeid ja isegi mürgiseid raskemetalle. Lisatud aineid on seostatud hulga erineva raskuse ja tõsidusega kõrvaltoimetega, nagu näiteks hüpertensioon, südameprobleemid, psühhiaatrilised häired ja mõnikord ka surm. Paljude loodustoodete enda koostis on teadmata, neile võib olla lisatud erinevaid ravimeid või saasteaineid ja nende interaktsioonid retseptiravimitega on ettearvamatud.