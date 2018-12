Teadlased leidsid, kuidas silmade pilgutamine alateadlikult meie vestlusi kujundab

Keskmiselt pilgutab inimene silmi 13 000 korda päevas. See on üks sagedaseim ja ka kiireim liikumine, mida meie keha suudab teha. Pilgutuse esmane funktsioon on silmade niisutamine, kuid liigutusel on rohkemgi ülesandeid, leidis värske Hollandi uuring, vahendab Medical News Today.