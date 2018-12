Tahaksid jaanuaris alkoholi mitte tarbida? Nipid, mis aitavad sul õnnestuda

Tekitab huvi järele proovida? Teie ees on viis nippi, mis aitavad õnnestumisele (ehk kainena püsimisele) oluliselt kaasa.

1. Vabane ahvatlustest

Eemalda kogu alkohol oma kodust – viska minema või peida sellisesse paika, kus see ei tõmba sinu tähelepanu.

2. Valmistu kutseteks baari

Tõenäoliselt jõuab jaanuaris kätte hetk, kui sind kutsutakse baari, seega mõtle valmis oma taktika. Otsusta, kas sa suudad jääda alkoholivabade jookide juurde või oleks targem kutsest keelduda. Tähtis on see, et sa ei laseks kellelgi ennast mõjutada alkoholi tarbima.

3. Hellita end

Alkoholist loobumine säästab raha, seega miks mitte kasutada seda selleks, et ennast natukene hellitada. Kui sa tunned, et tahaksid juba hirmsasti alkoholi tarbida, siis meenuta endale, et iga ostmata jäänud jook on samm lähemale, et saaksid soetada ammu soovitud rõivakomplekti või puhkusereisi.

4. Leia endale tugirühm

Sa võid proovida kainet jaanuari üksi, aga tunduvalt kergem on see koos toetavate sõpradega. Miks mitte teha mõnele sõbrale ettepanek koos proovida, et siis üksteist motiveerida. Kui sinu sõbrad ei ole huvitatud, siis äkki leiad interneti vahendusel mõne kaaslase?

5. Täida oma aeg huvitavate tegevustega