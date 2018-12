Tehisintellekt aitab pimedatel «näha» vestluspartneri emotsioone

Huawei on loonud rakenduse nimega Facing Emotions, mis suudab «tõlkida» seitse erinevat emotsiooni seitsmesse unikaalsesse helisse. Seega võimaldab äpp pimedatel ja nägemispuudega inimestel kogeda senisest rohkem, kui nad suhtlevad teise inimesega.

«Facing Emotions rakenduse abil soovime tuua uue tehnoloogia lähemale kõigile, kuid eriti neile, kes seda kõige rohkem vajavad. Huawei Mate 20 Pro täiustatud tehisintellekt on andnud meile ainulaadse võimaluse anda nägemispuudega inimestele võimaluse «näha» emotsioone. Oleme veendunud, et rakendus parandab kasutajate elukvaliteeti,» ütles Huawei tarbijatoodete juht Richard Yu.

Facing Emotions äpp loodi selleks, et testida AI-tehnoloogia võimalusi. Õpetades AI-d analüüsima inimeste emotsioone ja näoilmeid, mis kanduvad helideks edasi, suudeti pimedatele luua uus «keel».

Telefoni tagumise kaamera abil skaneerib rakendus isikut, kellega pime inimene räägib ning tuvastab näo elemendid nagu silmad, nina, kulmud ja suu ning nende positsiooni üksteise suhtes. Seejärel töötleb AI tuvastatud emotsiooni kindlaks heliks, mida telefon ette kannab. Kõik see juhtub reaalajas ja võrguühenduseta režiimis ning on võimalik tänu võimsale AI-le.

Lisaks küsitleti pimedate kogukonna liikmeid, et mõista paremini, millised on nende vajadused. Rakenduse arendamises tugineti nende vastustele ja ühtlasi said pimedad ise pidevalt testida äppi. Nende panus aitas kujundada lõppkasutaja kogemust, samuti pandi nendega paika funktsioonid, värvid ja helid.