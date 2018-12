Kuidas pühade ajal depressioonis lähedasele toeks olla?

FOTO: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Kõik depressiooni sümptomid ei ole alati nähtavad. Kui märkad, et inimesega on midagi korrast ära, võta alati aega, et inimesega rääkida, olenemata, kas tegu on sotsiaalmeedia postituse või eemaletõmbumise või tavatu käitumisega.