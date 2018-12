Uuring leidis olulise põhjuse, miks lapsed emaüsas põtkivad

Arstid ei ole endiselt kindlad, mida liikumise sageduse muutumine tähendab. Paljudel loodetel on ebatavaliselt pikad perioodid, kui nad pole aktiivsed. Mõnel juhul võib loote liikumatus lõppeda surnultsünni või emakasisese surmaga. Siiski ei ole meditsiinieksperdid kindlad, miks mõned lapsed on suurema riski all. Ühe levinud loote löökide arvestamise süsteemi järgi peaks ema tundma 10 liikumist iga kahe tunni tagant. Kuigi kõik terved lapsed liigutavad, ei pruugi mõned emad seda nii hästi tunda. Lapse liikumist soovitatakse jälgida ajal, mil puuduvad segavad faktorid või on teada, et laps on siis aktiivne. Kui liikumine on märgatavalt vähenenud, tuleks arstile teatada.