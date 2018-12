Tuimus randmes annab märku nendest terviseprobleemidest

Mõnikord on ehmatavad tundmused kätes-jalgades põhjustatud pikalt vale asendi hoidmisest, kuna oluline närv jäsemes või kaelas surutakse kokku. Kui närvid on pressitud kokku või ärritatud, võib see tekitada tunde, justkui torgiksid jäset nõelad. Ühtäkki võib tabada ka tuimus, siis kaduda, kirjutab Healthline .

Liigesepõletiku korral on tulemuseks nende kangus, paistetus, tuimus ja valulikkus. Tihti on randmed ja käed mõjustatud. See on enam levinud naiste ja üle 65aastaste hulgas, aga ülekaalulised inimesed on samuti riskirühm.