Ülikallist ravi vajav raskelt haige laps jäi haigekassa abita

16-aastane Katerina vajab neerusiirdamisele pääsemiseks ülikallist ravimit Solirist ehk eculizumabi, kuid Eesti Haigekassa otsustas Solirise rahastamise siduda vaid ühe diagnoosiga, mis tähendab, et tüdruk jääb sellest ravimist ilma, vahendas ERR .

«Kui haigekassa ei saa tehtud, siis on võimalik loota heade inimeste peale, ega siin väga palju alternatiive ei ole,» tõdes haigekassa juhatuse esimees Rain Laane, lisades, et Eesti Haigekassa tegi need otsused ja soovitused meie nõukogule ja vabariigi valitsusele lähtuvalt ravimikomisjoni soovitustest.