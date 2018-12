Hooldusravikliiniku juht: vaimsete häiretega inimestele polegi Eestis kohta

Karmo rääkis saates, et hooldekodudes on tõsised probleemid personaliga, sest seal ei ole meditsiinilist personali, hooldajad on koolitamata, nende sissetulek on väike ning ka nende prestiiž ühiskonna silmis on väga madal.

See töö on väga raske ja ainult palga eest tema sõnul head töötajat ei leia - vähemasti õendushaiglasse ei tule tööle inimene, kes seda tööd üldse teha ei taha. Ta tõdes, et paraku ei olegi vaimsete häiretega inimestele Eesti riigis tegelikult eriti kohta.