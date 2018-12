Lahkus kahe lapse ema, kelle vähiravi toetasid suvel sajad inimesed

«Teatame suure kurvastusega, et ootamatult on lõppenud 35-aastase Lüganuse pereema Katrin-Urbala Varuski võitlus raske haigusega. Veel kuu aega tagasi jagas Katrin oma Facebooki seinal fondi üleskutset «Kõigi laste unistuseks ei ole asjad». Nüüd on kaks poega kaotanud jõulude eel ema,» edastab vähiravifond «Kingitud elu» sotsiaalmeedias.