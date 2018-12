Prioriteedid nihkes: terviseameti uus koduleht teeb perearsti nimistust loobumise imelihtsaks

Oktoobri lõpus kirjutas Postimees , et terviseamet on hädas nimistut mitte täielikult täitvate ja suisa nimistust loobuvate perearstidega. Sel aastal on terviseamet suisa 18 korral inimesi perearsti nimistusse ka sundmääranud, kuna mitmed perearstid vabatahtlikult nimistut suurendama nõus ei olnud.

Seda üllatavam on, et terviseameti perearstidele suunatud lehel puudub info tegevuse alustamise kohta, samal ajal kui nimistust loobumine on tehtud imelihtsaks. Samuti on ainus allalaaditav dokument lehel just avaldus nimistust loobumise kohta.