Soovid kaalust alla võtta? Kuus vahepala, mis seda lihtsustavad

Mandlid ja maapähklid on ühed kõige toitainerikkamad pähklid. Need sisaldavad küll üsna palju kaloreid, aga mõõdukalt süües on neist tervisele palju kasu. 100 grammist pähklitest saad ligikaudu 20 grammi valku. Pigem ürita vältida neid pähkleid, millele on lisatud suhkrut või soola.