Kiirabi projektipõhised brigaadid kaasajastavad varustust ja saavad püsiva rahastuse

Määrusega kehtestatakse nõuded seni projektipõhiselt tegutsenud brigaadidele: väikesaartel Ruhnu, Kihnu, Vormsi esmase abi brigaadid, mida nõustab telemeditsiiniliselt Põhja-Eesti Regionaalhaigla arst; kaheliikmeline Iisaku õebrigaad, mis tegutseb Peipsiäärses piirkonnas, et tagada kiirem abi kättesaadavus just turismi-, aga ka kalapüügiperioodil; randevuu-arstibrigaad Harjumaal, mis abistab õebrigaade kriitilises seisundis patsientide abistamisel; rattaga õebrigaad Tallinna vanalinnas, mis tegutseb suvel turismiperioodil.

«Kehtestame õigusruumi tasandil nõuded tänastele projektipõhistele tegevustele, et anda sellega alus nende püsivaks rahastuseks alates järgmisest aastast. Need projektid on end kiirabisüsteemis ära tõestanud,» ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik Kristel Siiman.