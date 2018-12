See levinud tegur põhjustab maailmas 4 protsenti vähijuhtudest

Autorite hinnangul on välja pakutud erinevaid mehhanisme, mis selgitavad, miks just liigne kehakaal vähiriski tõstab. Üheks selliseks on liigsest ülekaalust põhjustatud insuliiniresistentsus, mis omakorda käivitab rakusisesed signaalid, mis lõpuks võivad viia vähirakkude tekkeni. «Geneetiliselt ette ennustatud kõrget insuliinitaset seostatakse teatud vähivormide suurema riskiga,» nentisid teadlased uuringus.

«Järjepidevalt kasvab nii rasvunute hulk kui ka vähktõve esinemissagedus, mistõttu on vaja vähemalt inimeste kehakaalu normis hoidmiseks rakendada sekkuvaid strateegiaid,» soovitasid teadlased. Nad leidsid uuringus, et liigset kehakaalu võib maailmas seostada 3,9 protsendiga kõigist vähijuhtudest, rahvastiku rasvumise ajastul on aga tõenäoline, et see arv kasvab lähiajal veelgi. Näiteks 2016. aasta seisuga oli juba 40 protsenti täiskasvanutest ja 18 protsenti lastest (5-19-aastased) ülekaalulised.