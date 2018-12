Võimalus heateoks: verekeskus vajab praegu kindlate doonorite abi

Regionaalhaigla verekeskus vajab väga 0, A ja B reesusnegatiivsete doonorite abi. Hetkel on haiglaravil mitu raskes seisundis patsienti, kes vajavad nimetatud gruppide verest valmistatud verekomponentide ülekandeid. Verekeskus ootab doonoriks nii regulaarselt verd loovutavaid doonoreid kui ka neid inimesi, kes pole varem doonorid olnud või kelle vereloovutused on jäänud aastate taha.

Viimastel aegadel on oluliselt suurenenud haiglate nõudlus 0, A ja B reesusnegatiivsest verest valmistatud veretoodetele ning verekeskus on nende veregruppide doonoritele aktiivselt kutseid saatnud. Paraku on meie verevarud enne pikki pühi ikkagi napid. 0 reesusnegatiivse veregrupi omanikke on vaid 4,3 protsenti Eesti elanikkonnast, tegemist on universaalse veregrupi doonoriverega, mille punaliblesid võib üle kanda kõigi teiste veregruppidega inimestele ning olukorras, kus pole aega abisaaja veregruppi määrata.

«Seetõttu on 0 reesusnegatiivse veregrupiga doonoritele üleskutse vere loovutamiseks pidevalt aktiivne. Praegu on meil haiglates abivajajateks ka mitu 0 reesusnegatiivse veregrupiga patsienti, kellele sobivad ülekandeks ainult 0 reesusnegatiivse veregrupiga veretooted. Lisaks on suur vajadus A ja B reesusnegatiivsele verele. Seetõttu vajame täiendavalt doonorite abi,» selgitas verekeskuse juhataja dr Riin Kullaste.

Verekeskus Ädala tänaval ning DoonoriFoorum Narva mnt 5 on täna ja homme avatud kella 11-19ni ning reedel pikendatakse lahtiolekuaega kella 18ni, ehk siis verekeskus on avatud kella 8-18 ja DoonoriFoorum kella 11-18. Verekeskus ja DoonoriFoorum on avatud ka laupäeval, 22. detsembril kella 10-15. Inimesed, kes ei saa tööpäeviti verd loovutama tulla, on nüüd oodatud seda tegema pühade eelsel puhkepäeval. Dr Kullaste rõhutas: «Kes ei jõua tulla vereloovutusele enne pühi on väga oodatud seda tegema ka 27. ja 28. detsembril ning ka uuel aastal, alates 2. jaanuarist.»