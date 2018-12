Levinuim vähivorm noortel meestel: kuidas saada aru, kas sul on munandivähk

See on onkoloogi sõnul õnneks ravile kergesti alluv, peaaegu alati ravitav. Nagu vähiravis ikka, mida varem pahaloomuline kasvaja tuvastatakse, seda paremad on ravitulemused. Keemiaravi aitab tavaliselt munandivähist lahti saada ka juba teistesse kehaosadesse arenenud kasvaja puhul.

Kas on ehk tekkinud munandivähk, on võimalik kontrollida kasvõi kodus duši all. Tavaliselt on esialgu ainukeseks käegakatsutavaks sümptomiks tükk või tihkem piirkond munandis. Levib väärarvamus, et tükk peab olema valus, et olla ohtlik. Enamiku munandikasvajatega ei kaasne mingit valu. Onkoloogi sõnul peaks munandeid kontrollima regulaarselt ja arsti juurde tuleks pöörduda edasisteks uuringuteks, kui sõrmede all on tunda võni tükike, aga ka igasuguse seletamatu munandites esineva ebamugavustunde korral.