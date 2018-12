Elutarkus viis preestri, juristi ja kunstniku medõeks õppima

Töötukassa karjäärinõustaja Evelin Peerna Pärnumaalt:

Minu juurde on leidnud tee päris palju õe ja hooldaja õppest huvitatud inimesi. Kuna Pärnus on võimalik õppida tasemeõppes õeks ja hooldajaks ning Pärnu Haigla on suur tööandja, siis huvi meditsiinivaldkonna vastu on suur. Tasemeõppesse astujate vanus varieerub, kuid tõesti, õppima asub rohkem keskealisi kui noori. Mulle tundub, et keskealine võtab ette karjäärimuudatuse järgmistel põhjustel: soov panustada südamelähedasse valdkonda, soov teenida paremat töötasu ja senine tegevusala on ennast ammendanud.

Töötukassa karjäärinõustaja Ave Karu Tartust:

Sel aastal on olnud mitmeid, kes asunud kunagi omandatud õekutset taastama ja on siiani töötanud teisel erialal. Enamasti on tegemist keskealiste inimestega. Tegelikult on see positiivne, et inimesed jõuavad oma kutsumuse juurde tagasi, on valmis õppima ja vahel ka kannapööret tegema. Samas on ka olnud seda, et pikalt meditsiinis töötamine on ära väsitanud ja soovitakse liikuda teisele ametikohale. Ideaalne, kui uus otsapidi jääks meditsiiniga seotuks. Siin saab karjäärinõustaja olla toeks oma mõtete analüüsimisel ning erinevate võimaluste kaalumisel.