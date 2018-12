Gripp tõstab jõudsalt pead, haiglasse sattusid esimesed patsiendid

Eelmisel nädalal vajas ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide abi 3150 inimest, neist 48 protsenti olid lapsed, edastas terviseamet. Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestunute arv püsib stabiilsel tasemel, kuid oluliselt on hakanud kasvama grippi haigestunute arv.

«Kuigi me hindame grippi haigestumise intensiivsust veel madalaks, tuleb tunnistada, et haigestumus on tõusutrendil,» ütles terviseameti gripispetsialist Olga Sadikova. Selle kinnituseks on viimasel nädalal kolmekordistunud grippi haigestunute arv.

Kõikidest positiivse kinnituse saanud proovidest moodustasid ligi 34 protsenti gripiviirused. Laboratoorselt kinnitati nädalaga 24 gripiviirust. Neist alatüpeeriti neli A-gripiviirust, nendest kolme puhul on olnud tegemist A-gripiviirusega A(H1N1)pdm09, üks oli A(H3N2).

Alates hooaja algusest täpsemalt uuritud gripiviiruste puhul võib öelda, et ringluses on praegu A-gripiviirused, peamiselt gripiviirus A(H1N1)pdm09 ehk seagripp, mille kõrval on tuvastatud tagasihoidlikumalt A-gripiviirust (H3N2).

Kõige rohkem on kasvanud haigestumus laste hulgas, mis on Sadikova sõnul hooaja algusele iseloomulik. Haigestumus laste seas kasvas 50 protsenti. Laboratoorselt kinnitatud gripijuhtudest üle poolte moodustasid haigusjuhud kuni 15-aastaste laste hulgas. Lapsed põevad grippi üldjuhul kergemalt. Vanemaealiste patsientide haigestumine on sageli seotud haigestunud laste eest hoolitsemise või nendega koosviibimisega.

Hooaja algusest on gripi tõttu haiglasse sattunud kümme patsienti, neist kaheksa vanusrühmas 0-14 ning kaks vanemaealiste vanusrühmas.

Terviseamet juhib elanike tähelepanu asjaolule, et paljudel juhtudel põetakse gripp läbi kergelt, väikese palaviku ja eriliste sümptomiteta. Püstijalu grippi põdev inimene võib aga levitada viirust riskirühmadele, kelle jaoks grippi haigestumine võib kujuneda eluohtlikuks. Seepärast soovitab amet gripihooajal gripilaadsete nähtude või isegi ainult mõne haigustunnuse (köha, kurguvalu, nohu) korral mitte külastada haiglaravil olevaid lähedasi, peresid, kus kasvavad väikesed lapsed või elavad kroonilisi haigusi põdevad ja vanemaealised inimesed.