Narkootikumide kohta saab teavet uuenenud veebilehelt

Www.narko.ee lehele on koondatud info abi- ja ravivõimaluste kohta neile, kes soovivad narkootikumide tarvitamisest loobuda. Lisaks saavad kõik veebilehelt infot selle kohta, kuidas narkootilised ained mõjutavad organismi, millised on narkootikumidega seotud müüdid ning kuidas sotsiaalse survega hakkama saada. Lähedaste puhul on oluline, et nad oskaks probleemset käitumist ära tunda ja teada, mida sellisel puhul edasi teha, et nii tema ise kui ka lähedane tarvitaja abi saaksid.

«Kuigi eelistame, et inimesed ei tarvitaks uimasteid üldse, on reaalsus siiski see, et narkootikumide tarvitajad on meie keskel olemas ja paljud neist ei ole valmis sellest loobuma. Narko.ee veebis anname ka nõu, kuidas vähendada riske, mis tarvitamisega kaasnevad – siit leiab muuhulgas infot kahjude vähendamise keskustes pakutavate teenuste kohta,» ütles TAI nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise keskuse juhataja Aljona Kurbatova.

Et hinnata oma narkootikumide tarvitamisest tekkinud probleemide tõsidust, on narko.ee veebis võimalik täita ka rahvusvaheliselt tunnustatud teste DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) ja CUDIT (Cannabis Use Disorder Identification Test), mis aitavad hinnata, milline on tarvitamisest tekkinud riski tase. Teste saab teha siin.

Kurbatova sõnul nõuab narkootikumidest loobumine ja tervisekäitumise kohandamine suurt motivatsiooni ja aega, tagasilöökidest ei tohi heituda ning sageli tuleb otsida välist abi. «Kui narkootikumidest loobumine on seotud sisemise vajaduse ja sooviga muutuda, on loobumisotsus kindlam ja tulemus püsivam. Oluline on ka lähedaste ja kogukonna tugi – sõltuvus narkootikumidest on haigus ja seda saab ravida,» lisas ta.

Narkootikumide tarvitajate abistamiseks on TAI sel aastal koostöös Põhja prefektuuriga loonud kaks uut pilootprogrammi. Programmis VALIK pakutakse nõustamist kanepitarvitajatelele. Programm SÜTIK annab politseile võimaluse suunata narkootikumide tarvitamisel või väikeses koguses omamise tõttu kinni peetud narkootikumide tarvitajaid karistuse asemel tugiisiku programmi, samuti on võimalik programmiga liituda omal algatusel. Mõlemas programmis osalemine on tasuta ja vabatahtlik, lisainfot leiab veebilehelt www.narko.ee.