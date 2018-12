Pikaajaline suukuivus võib põhjustada tõsiseid tervisemuresid

Suukuivust on esinenud lühiajaliselt igal inimesel, näiteks seoses stressi, ärevuse, närvilisusega. Kui aga kaebus püsib pikemat aega, on see inimese jaoks väga ebamugav. Suukuivus võib viia tõsiste tervisemuredeni ning olla omakorda viide mõnele kroonilisele haigusele.