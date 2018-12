Kas tead, mis juhtub kehaga kiirnuudleid süües?

Kiirnuudlite puhul on mitu tegurit, mis teevad sellest ebatervisliku valiku, kirjutab Reader’s Digest. Sisuliselt pole pakis muud kui süsivesikurohke ning hulga soolaga valmistatud eine. Üks portsjon kiirnuudleid koos maitseaineseguga sisaldab keskmiselt üle 1100 milligrammi naatriumi (2,75 grammi soola), mis on ligi pool päevasest soovituslikust kogusest. Kui tarbid sellise koguse ühe toidukorraga, püüab keha seda kompenseerida sellega, et säilitab toimimiseks kehasiseseid vedelikuvarusid. Kui keha hoiab vett kinni, võib see tekitada puhitustunde ning ajutise kaalutõusu.

Kuigi kõhus puhitab, ei pruugi sa veel tunda täiskõhutunnet. Nuudlites leidub hulk töödeldud süsivesikuid, samas mitte üldse valku ega kiudaineid, mis muidu tagaksid täiskõhutunde. Seega sisuliselt on nuudlite puhul tegu tühjade kaloritega, mis annavad energiat, kuid kõhtu ei täida. See omakorda ei mõju hästi veresuhkrule ning võib isutada veel rohkem sööma. Pikas perspektiivis viib selline toitumine kaalutõusuni.

Murettekitav on ka see, kui kauaks võivad töödeldud nuudlid soolestikku pidama jääda. 2012. aastal tehti nimelt Massachusettsi haiglas katse, kus kasutati imepisikest kaamerat, et salvestada soolestikus kiirnuudlite ja värskete nuudlite teekond. Selgus, et kaks tundi pärast seda, kui värskelt valmistatud nuudlid olid ammu soolestiku läbinud, olid kiirnuudlid soolestikus alles puutumata. Pole küll selge, miks on neid nii raske seedida, kuid tulemus oli igal juhul üllatav.

Varemgi on viidatud kiirnuudlite sagedase söömisega kaasnevale terviseriskile. Harvardi Ülikooli uuringus vaadeldi kiirnuudlite pikaajalise söömise tagajärgi Lõuna-Koreas, kus see on väga levinud. Leiti, et nuudlite söömine vähemalt kaks korda nädalas kergitas ainevahetussündroomi tekkeriski 68 protsenti. Ainevahetussündroomi korral esinevad inimesel korraga nii ülekaalulisus, kõrge vererõhk ja veresuhkur kui ka vererasvade ainevahetuse häire.