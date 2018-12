4 nippi, kuidas kaalutõus jäädavalt eemale peletada

Tõsiasi on see, et paljudel tulevad pärast dieeti või ideaalkaaluni jõudmist ikkagi kilod tagasi, kirjutab MyFitnessPal spordiblogi. Selleks, et sobivat kaalunumbrit säilitada ning lisakilod eemal hoida, tasub meeles pidada järgmisi tõdesid.

Toidud pikkamööda menüüsse tagasi. Üks põhilisi vigu on see, et inimesed hakkavad uuesti ja hoogsalt sööma toite, mis dieedi ajal nende menüüsse ei kuulunud. Lõpuks pöörduvadki nad vanade toitumisharjumuste juurde tagasi ega taha kaalule enam astudagi. Pigem võiks patutoite süües jätkuvalt piiri pidada ning maiustada nendega harva. Kui oled seni lugenud kaloraaži ja hakkad seda suurendama, võiks seda teha 150 kcal kaupa ning jälgida mõne nädala vältel keha reaktsiooni. Lihtsam on enne kohanduda kaloraaži vähehaaval tõstmisega kui teha suuri muudatusi. Kindlasti ei maksa aga tagasi pöörduda harjumuste juurde, millest olid suutnud juba loobuda ning mis tegelikkuses kaalutõusuni viisidki.

Jätka treenimist. Ka treeningu osas ei maksa arvata, et kui kaal on normis, võib trennist loobuda. Trenn pole kasulik ainult taljejoonele, vaid tugevdab ka luid, lihaseid ja kudesid. Samuti tõstab see tuju ning vaimset võimekust. Seega kui tahad püsida terve ning süüa normaalse režiimi järgi, säilita kindlasti treeningrutiin. Meeles tuleb pidada seda, et füüsilise aktiivsuse tase mõjutab päevast energiavajadust ehk mida rohkem oled liikuv, seda enam võid ka süüa.

Harjuta teadlikku söömist. Teadlik söömine tähendab, et keskendudki süües päriselt toidule, hindad selle maitset ja tekstuuri ning teed vahet emotsionaalsel söömisel ning tõelisel näljal. Lisaks õpid sööma nii, et pärast toidukorda pole kõhus raske ega puhitav tunne. Kui oled dieedi ajal selle taktika juba omandanud, siis jätka sellega, sest pikemas perspektiivis aitab see luua normaalset suhet toiduga ning ennetada mõttetut õgimist ja ülekaalu.