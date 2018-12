Pühadeaegne tervisetoit hapukapsas sisaldab rohkelt C-vitamiini

Hapukapsas väga kasulik just askorbiinhappe (üks loodusliku C-vitamiini vorm) ning B6- ja B3-vitamiinide suure sisalduse poolest. Need vitamiinid aitavad omastada rohkem valku ning muudavad juuksed läikivamaks ja küüned tugevamaks, kirjutab Kristel Vokk blogis Tervislik Toitumine .

Näiteks kui süüa päevas vaid 200 grammi hapukapsast, siis katab see ära päevase C-vitamiini vajaduse. Hapukapsa väga oluline omadus on, et see tõstab immuunsust loomulikul teel ning tänu sellele ei saa viirused väga kergelt külge hakata.