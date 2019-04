Optometrist selgitab, kuidas tunda ära lapse nägemisprobleeme

«Selleks, et laps näeks hästi nii tahvlile kui ka lähedal asuvaid objekte õpikus, peab ta mõlema silmaga pingutama. Piltlikult öeldes silmalihased pingutavad sama palju, kui kätt sangpommiga sirgelt üles tõstes. Selline pidev silmalihaste pingutamine võib edaspidi tekitada keskendumisraskusi õppimises. Ideaalis võiks need avastada juba kolme-aastaselt ning paljudel juhtudel on lapse koolimineku ajaks olukord kontrolli all,» sõnas Vakrõõm.