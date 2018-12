EMO spetsialisti 10 nõuannet, et terviserike pühi ei rikuks

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna kiirabi peaspetsialist Kalev Pahla sõnul on jõulud ja aastavahetus aeg, mil inimesed on kõrgendatud meeleolus ning liiguvad palju ringi. «Kõige selle juures tuleb olla tähelepanelik enda ja oma lähedaste suhtes, et ootamatud terviseprobleemid või õnnetused ei varjutaks rõõmsaid pühi,» ütles ta.